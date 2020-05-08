مركز الملك سلمان يوقع إتفاقية لتشغيل مركز الغسيل الكلوي في #الضالع



عدن تايم – الضالع:

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع.

يهدف المشروع إلى تقديم خدمة الاستصفاء الدموي للمستفيدين وفق المعايير الصحية وإلى توطين الخدمة لتخفيف معاناة مرضى القصور الكلوي والحفاظ على حياتهم.

ونصت الاتفاقية على تأمين مواد ومستهلكات تكفي لما يزيد عن ستة آلاف غسلة وتوفير وجبات غذائية للمرضى، و مواد صحية ومنظفات ومطهرات، ومحطة مياه.