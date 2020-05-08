عدن تايم

مركز الملك سلمان يوقع إتفاقية لتشغيل مركز الغسيل الكلوي في #الضالع

8 مايو، 2020
0


عدن تايم – الضالع:

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع.

يهدف المشروع إلى تقديم خدمة الاستصفاء الدموي للمستفيدين وفق المعايير الصحية وإلى توطين الخدمة لتخفيف معاناة مرضى القصور الكلوي والحفاظ على حياتهم.

ونصت الاتفاقية على تأمين مواد ومستهلكات تكفي لما يزيد عن ستة آلاف غسلة وتوفير وجبات غذائية للمرضى، و مواد صحية ومنظفات ومطهرات، ومحطة مياه.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إتفاقية الضالع الغسيل الكلوي الملك سلمان في لتشغيل مركز يوقع

إقرا أيضا

Photo of الاخوان يتباهون بنهب ثروات شبوة ويضجون من جراء عودة ايرادات عدن لاهلها

الاخوان يتباهون بنهب ثروات شبوة ويضجون من جراء عودة ايرادات عدن لاهلها

8 مايو، 2020
Photo of مساعدات إماراتية لأسر شهداء قوات الأمن في حضرموت

مساعدات إماراتية لأسر شهداء قوات الأمن في حضرموت

8 مايو، 2020
Photo of مسؤول محلي بلحج يطالب بالكشف عن مصير اموال تأخذ دون سندات ويدعو للتحقيق

مسؤول محلي بلحج يطالب بالكشف عن مصير اموال تأخذ دون سندات ويدعو للتحقيق

8 مايو، 2020
Photo of مدير مستشفى ابن خلدون لعدن تايم يكشف حقيقة تسجيل حالات كورونا بلحج

مدير مستشفى ابن خلدون لعدن تايم يكشف حقيقة تسجيل حالات كورونا بلحج

8 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق