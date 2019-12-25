مركز تراثي يستعد لإقامة مهرجان عدن الدولي

في تصريح خاص ل”عدن تايم” قال وديع أمان، مدير مركز تراث عدن ومؤسس ومدير مهرجان عدن التراثي الدولي، بأن الإستعدادات جارية لإقامة مهرجان عدن التراثي الدولي 2020م بدورته الخامسة، والذي من المقرر إقامته خلال أواخر فبراير 2020م

وأوضح (أمان) بأنهم في مركز تراث عدن، قد وضعوا خارطة طريق المهرجان القادم وبمستوى عالي من التجهيزات التي قال (أمان) بأن الهدف منها هو الإرتقاء بمستوى العمل الثقافي وإبراز ما تكتنزه مدينة عدن من موروث شعبي و إرث تاريخي عظيم

وأضاف (أمان) سوف يقام مهرجان عدن التراثي الدولي 2020م بمشاركة من بعض الدول العربية حيث سيكون هناك جناح خاص لعرض الموروث الشعبي والصناعات التقليدية التونسية ونفس الشيئ بالنسبة لمصر والجزائر، كما سيحضر المهرجان العديد من الضيوف العرب من المهتمين بالجانب التراثي والثقافي من تونس والجزائر ومصر والأردن والإمارات والسعودية بإذن الله تعالى

ووجه (أمان) دعوته إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الإنتقالي ورئاسة الوزراء ومحافظ العاصمة عدن وقيادة التحالف العربي، للوقوف إلى جانبهم والعمل على إنجاح هذا المهرجان الذي يعتبر الأول من نوعه في عدن، وذلك من خلال تذليل كافة الصعاب والمعوقات التي قد تواجه إدارة المهرجان خلال مرحلة التجهيزات

وأختتم قائلاً: نتوقع أن يحظى المهرجان القادم بنسبة حضور شعبي كبير ، وسوف نعلن عن موعده ومكان إقامته في منتصف يناير 2020م بمشيئة الله تعالى

الجدير بالذكر، بأن مهرجان عدن التراثي الثقافي أسسه الشاب/ وديع أمان بجهود ذاتية في توقيت وظروف صعبة، وكان ذلك في فبراير 2016م بعد 6 أشهر فقط من تحرير عدن من الميليشيات الغازية (حرب 2015م) وسط أوضاع أمنية منعدمة آنذاك، وقد حظي المهرجان بنسبة نجاح كبيرة خلال دوراته الأربع السابقة، ويعتبر اليوم أحد أهم الفعاليات الثقافية في عدن.