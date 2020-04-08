مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر يبارك قرار المحافظ البحسني بمنع دخول القات

أصدر مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بيان يؤيد ويبارك قرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمنع دخول شجرة القات الخبيثة إلى حضرموت.

وقال البيان: لقد أثبتت ذاكرة حضرموت التاريخية أن شجرة القات دخيلة على حضرموت وعاداتها وتقاليدها وثقافتها.

وأضاف لقد جاء القرار متناغما مع هذه الناحية التاريخية، ولتدارك الواقع الإنساني بعد استفحال النتائج الخطيرة لهذه النبتة الضارة. فنحن ننظر إلى هذه المسألة في جانبها الاجتماعي والتربوي والأخلاقي بعيدا عن التسييسات التي تتنافس تحت موضوع القات قبولا ورفضا.

والله من وراء القصد