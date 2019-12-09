مركز رؤى للبحوث والاستشارات يختتم ورشة تدريبة خاصة بكتابة “القصة الإنسانية لقضايا العنف ضد المرأة”

اختتمت اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2019م الورشة التدريبية الخاصة بـ “القصة الإنسانية لقضايا العنف ضد المرأة” في العاصمة عدن.

واستهدفت الورشة التي نظمت ليومين متتاليين من قبل مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والبحوث بالشراكة مع مؤسسة الصحافة الإنسانية ورعاية المجلس الانتقالي الجنوبي تدريب 15 ناشطة وصحفية مهتمة بقضايا العنف ضد المرأة في عدن.

وتمحورت مواضيع الورشة التدريبية حول مبادئ التغطية لقضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي، التحرير، الكتابة، الأسباب، التصنيف، والقصة الإنسانية المفهوم، الشكل، الانواع، وآليات الحصول على القصة الانسانية البيانات والمصادر، وكذلك إجراء المقابلات والتصوير وغيرها من المواضيع ذات الصلة بقضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي وقضايا المرأة على وجه الخصوص.

وقالت الدكتورة/ جاكلين منصور البطاني رئيسة مركز رؤى للدراسات الإستراتيجية والاستشارات والتدريب أن الورشة عبارة عن دورة تدريبية للصحفيات في كيفية كتابة القصة الإنسانية لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك ضمن حمله الـ 16 يوم السنوية ألتي يتم التركيز فيها على قضايا العنف ضد المرأة..

يجدر الإشارة بأن مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب يهتم بتقديم دراسات بحثية علمية محكمة في عدة مجالات سياسية، إقتصادية، وإجتماعية، والتي تلامس قضايا المجتمع بشكل عام، كما يقدم دورات تدريبية واستشارات في مجالات مختلفة..