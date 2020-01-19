مركز سلمان يدشن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على مدارس منطقة حجر بالضالع

دشن مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية، اليوم الأحد، في منطقة حبيل السوق، بالضالع، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على مدارس منطقة حجر.

وشملت عملية التوزيع 11 مدرسة أساسية وإعدادية في منطقة حجر، طالت ألف و960 طالبا وألفين و40 طالبة.

وناشدت قيادات السلطة المحلية في الضالع، مركز الملك سلمان والمنظمات المانحة، التوسع في المشروعات التنموية والإغاثية في منطقة حجر.

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