عدن تايم

مركز سلمان يوزع مواد ايوائية ومنزلية في عدن

31 مارس، 2020
0

 
وصلت الى العاصمة عدن صباح اليوم، شاحنتان محملتان بحقائب إيوائية ومواد غير غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان مخصصة للنازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا على العاصمة المؤقتة عدن.

وقال صالح الذيباني مدير مركز الملك سلمان ـ مكتب عدن ـ إن” المركز يغيث شريحة النازحين  
في العاصمة المؤقتة عدن عقب تعرض بعض المخيمات وما تحويه من مواد ايوائية للتلف جراء الامطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً بعدن ” .

ويستفيد من الحقائب الإوائية والأدوات المنزلية ما يزيد عن ثلاثة الاف نازح ستوزع عبر ائتلاف الخير الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيمات النازحين  المتضررة من الأمطار الغزيرة التي هطلت الاسبوع الماضي.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ايوائية سلمان عدن في مركز مواد ومنزلية يوزع

إقرا أيضا

Photo of التقى مسؤول مؤتمري.. بن بريك يوجه دعوة لجنوبيي الشرعية

التقى مسؤول مؤتمري.. بن بريك يوجه دعوة لجنوبيي الشرعية

31 مارس، 2020
Photo of القوات المشتركة تضبط شاحنة تحمل سماد مهرب في التحيتا

القوات المشتركة تضبط شاحنة تحمل سماد مهرب في التحيتا

31 مارس، 2020
Photo of التحالف والصحة يوضحان حقيقة اصابة جندي سعودي في عدن بكورونا

التحالف والصحة يوضحان حقيقة اصابة جندي سعودي في عدن بكورونا

31 مارس، 2020
Photo of الحوثي يهدد البحر الأحمر بكارثة بيئية

الحوثي يهدد البحر الأحمر بكارثة بيئية

31 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق