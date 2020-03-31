مركز سلمان يوزع مواد ايوائية ومنزلية في عدن

وصلت الى العاصمة عدن صباح اليوم، شاحنتان محملتان بحقائب إيوائية ومواد غير غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان مخصصة للنازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا على العاصمة المؤقتة عدن.

وقال صالح الذيباني مدير مركز الملك سلمان ـ مكتب عدن ـ إن” المركز يغيث شريحة النازحين

في العاصمة المؤقتة عدن عقب تعرض بعض المخيمات وما تحويه من مواد ايوائية للتلف جراء الامطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً بعدن ” .

ويستفيد من الحقائب الإوائية والأدوات المنزلية ما يزيد عن ثلاثة الاف نازح ستوزع عبر ائتلاف الخير الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيمات النازحين المتضررة من الأمطار الغزيرة التي هطلت الاسبوع الماضي.