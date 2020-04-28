مركز عينات بـ #انتقالي تريم ينفذ الحملة الثانية للرش والتعقيم من وباء كورونا ⋆

تريم – عينات (نخبة حضرموت) اعلام اللجنة لانتقالي عينات

برعاية القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وبتوجيهات من القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بتريم .

قامت اللجنة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمركز عينات بتنفيذ الحملة الثانية للرش والتعقيم للصيدليات والمحلات التجارية والاماكن العامة في وسط المنطقة و وصولا الى محلات الخط الدولي وبعض المساجد.

بدأت الحملة بتأييد ومباركة لبيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن اعلان حالة الطوارئ بالعاصمة عدن والمحافظات الجنوبية وادارة الجنوب ذاتيا واكدت على مساندتها ودعمها لاي اجراءات للقيادة العليا بالمجلس .

ويصادف يوم الحملة الثانية ذكرى الحرب الغادرة على جنوبنا الحبيب من العام ١٩٩٤ م الذي استباح فيه الجنوب ارضا وانسانا .

وفي نهاية الحملة نقدم شكرنا لكل المشاركين بالحملة وكل من ساهم من القيادة المحلية للمجلس بالمديرية ولجنة مبادرة وعي بعينات .

وشكرا لكل من تعاون وساهم في انجاز الحملة .

شارك في الحملة كلا من :

رئيس اللجنة الاستاذ – فائز عليان .

ونائب الرئيس المهندس – محمد الحامد .

والمسؤل التنظيمي الاستاذ – صالح بادباه .

والمسؤول الجماهيري الاخ – رجب بازمول .

ومسؤول رصد الانتهاكات – المهندس محمد بن بريك .

واعضاء اللجنة – كرامه محمد سويدان – اسامه سعيد باصلعاء .

اعلامي اللجنة – محمد سعيد باخريصه .

والاستاذ الاعلامي – عبدالعزيز بازمول عضو القيادة المحلية للمجلس بمديرية سيحوت م / المهره .

والاعلامي عبدالرحمن باعيسى .