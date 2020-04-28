نخبة حضرموت

مركز عينات بـ #انتقالي تريم ينفذ الحملة الثانية للرش والتعقيم من وباء كورونا ⋆

29 أبريل، 2020
801

تريم – عينات (نخبة حضرموت) اعلام اللجنة لانتقالي عينات

برعاية القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وبتوجيهات من القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بتريم  .

قامت اللجنة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمركز عينات بتنفيذ الحملة الثانية للرش والتعقيم للصيدليات والمحلات التجارية والاماكن العامة في وسط المنطقة و وصولا الى محلات الخط الدولي وبعض المساجد.

بدأت الحملة بتأييد ومباركة لبيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن اعلان حالة الطوارئ بالعاصمة عدن والمحافظات الجنوبية وادارة الجنوب ذاتيا واكدت على مساندتها ودعمها لاي اجراءات للقيادة العليا بالمجلس .

ويصادف يوم الحملة الثانية ذكرى الحرب الغادرة على جنوبنا الحبيب من العام ١٩٩٤ م الذي استباح فيه الجنوب ارضا وانسانا .

وفي نهاية الحملة نقدم شكرنا لكل المشاركين بالحملة وكل من ساهم من القيادة المحلية للمجلس بالمديرية ولجنة مبادرة وعي بعينات .

وشكرا لكل من تعاون وساهم في انجاز الحملة .

شارك في الحملة كلا من :

رئيس اللجنة الاستاذ –  فائز عليان .

ونائب الرئيس المهندس – محمد الحامد .

والمسؤل التنظيمي الاستاذ – صالح بادباه .

والمسؤول الجماهيري الاخ – رجب بازمول .

ومسؤول رصد الانتهاكات – المهندس محمد بن بريك .

واعضاء اللجنة – كرامه محمد سويدان – اسامه سعيد باصلعاء  .

اعلامي اللجنة – محمد سعيد باخريصه .

والاستاذ الاعلامي – عبدالعزيز بازمول عضو القيادة المحلية للمجلس بمديرية سيحوت م / المهره .

والاعلامي عبدالرحمن باعيسى .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الثانية الحملة انتقالي بـ تريم عينات كورونا للرش مركز من والتعقيم وباء ينفذ

إقرا أيضا

Photo of مديرية أّلريده وِقصيعرالباسلة تعبر عن فرحتها بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب ⋆

مديرية أّلريده وِقصيعرالباسلة تعبر عن فرحتها بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب ⋆

29 أبريل، 2020
Photo of انتقالي تريم يعقد اجتماعه الدوري لشهر ابريل ⋆

انتقالي تريم يعقد اجتماعه الدوري لشهر ابريل ⋆

29 أبريل، 2020
Photo of لقاء هام يجمع محافظ المهرة مع قيادة الانتقالي بالمحافظة. ⋆

لقاء هام يجمع محافظ المهرة مع قيادة الانتقالي بالمحافظة. ⋆

28 أبريل، 2020
Photo of كتلة حضرموت في الجمعية الوطنية يحيون أبناء المحافظة على تفاعلهم مع قرار الإدارة الذاتية ⋆

كتلة حضرموت في الجمعية الوطنية يحيون أبناء المحافظة على تفاعلهم مع قرار الإدارة الذاتية ⋆

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق