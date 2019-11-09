عدن الغد

مركز “sos ” يدرب الإعلاميين على القرار 1325 السيداو، النوع الاجتماعي وبناء السلام بعدن

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مركز "sos " يدرب الإعلاميين على القرار 1325 السيداو، النوع الاجتماعي وبناء السلام بعدن

قام صباح اليوم مركز “sos” لتنمية قدرات الشباب وبدعم من منظمة اوكسفام ” بتدريب الإعلاميين على القرار 1325 السيداو، النوع الاجتماعي، وبناء السلام. ياتي ذلك ضمن مشروع قيادات نسوية من اجل السلام المرحلة الثانية ، ويستمر التدريب خلال الفترة 9 – 14 / نوفمبر 2019 م .
وفي بداية تدريب المشروع القت المدربة اسراء السقاف كلمة اوضحت فيها ” بان البرنامج يهدف إلى رفع وعي الإعلاميين والاعلاميات في قضايا النوع الاجتماعي واتفاقية السيداو والقرار 1325 .. مؤكدة الى تدريب الإعلاميين في مجال صناعة المحتوى الخاص بالقرار 1325 يأتي من اجل رفع الوعي المجتمعي بقضايا النوع الجماعي ومدى اهمية إشراك المرأة في عملية صنع القرار .
من جانبها أشارت الاخت سيدة باجرش منسقة المشروع بان مشروع قيادات نسوية من أجل السلام يهدف بشكل أساس إلى “تمثيل احتياجات وأصوات النساء المتضررين من النزاع في اليمن على المستويات المحلية والوطنية والدولية في الصراع لضمان بناء السلام الشامل ومراعاة الفوارق بين الجنسين من خلال مبادرات تعزيزفعالية المجتمع المدني والمجتمع المحلي .
وتلقى المشاركون خلال التدريب عدد من المواضيع منها النوع الاجتماعي والفرق بين الجنس والنوع الاجتماعي وادوار الرجل والمرأة في نطاق الوحدة المنزلية والمجتمع والادوار البيولوجية والمجتمعية.
*من سماح امداد

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