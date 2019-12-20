عدن تايم

مروج حبوب مخدرة في لحج يسقط بيد الامن – تفاصيل

20 ديسمبر، 2019
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ألقت تحريات أمن الحوطة بلحج القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة في الحوطة يدعى (ص ، ح ، ر)

وتم القبض على الشاب بعد عملية رصد وتحري استمرت ايام حتى تمكنت تحريات الحوطة من القبض عليه متلبساً بالجريمة.

واكد مصدر امني ان تحريات الحوطة اجرت التحقيقات مع المقبوض عليه وكشفت التحقيقات بان المذكور يمارس عملية الترويج منذ فترة بين احياء مختلفة من المدينة.

واضاف انه تم ايداع المتهم السجن وسيتم احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وتزايدت ظاهرة انتشار المتعاطين للحبوب المخدرة واتساع رقعة بيعها وبروز حالات الادمان في اوساط الشباب وفئات عمرية اخرى تتصدر الأجهزة الأمنية في الحوطة خطر المخدرات والتصدي لهذه المخاطر التي تحدق بالمجتمع وتحبط أهم ركيزة فيه ممثلة بالشباب.

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