مزارعون يحققون إنتاجية عالمية لفدان القمح

السودان اليوم :

كشف مدير القسم القسم الشمالى الغربي المهندس عثمان الطيب أن متوسط الإنتاج حتى الآن هو (١٥) جوال للفدان، وأبان أن المزارع محمد عديل بترعة أم خيرين، حقق في مساحه 4 فدان إنتاجية بلغت (145)جوالاً.. وقال خبراء زراعيون إن إنتاج المزارع إبراهيم أبارو بالقسم الشمالى الغربي تجاوز الإنتاج العالمي لفدان القمح، وشارك عدد من الخبراء الزراعيين بجانب شركة إرادة ببنك الخرطوم بالقسم الشمالى الغربي فى يوم الحقل وعمليات الحصاد، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً هذا الموسم.