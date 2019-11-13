مزارعون يطالبون بتوفير مصدات لحماية أراضيهم من السيول

العند «الأيام» خاص

ناشد مزارعون، في منطقة مثلث العند سيلة بلة، الجهات المختصة في مكتب وزارة الزراعة بلحج والمنظمات الدولية والمحلية توفير “مصدات” لحماية أراضيهم الزراعية التي تتضرر باستمرار بسبب تدفق السيول.

وقال المزارعون، في مناشدة عبر «الأيام»، إن أكثر من 20 فدانا من أراضيهم الزراعية تعرضت لأضرار وجرف للتربة، بسبب تدفقات السيول وأدت إلى خسائر مادية كبيرة في المحاصيل.

وقال الشيخ أحمد علي صالح التوم “إن خسائر المواطنين كبيرة نتيجة لتدفق السيول الكبيرة، وإن الجهات المختصة لم تقم بواجبها في النزول لتقييم الأضرار أو مساعدة المزارعين في محنتهم”.

وطالب التوم مكتب الزارعة والمنظمات المختصة بتوفير مصدات أو دفاعات خاصة لحماية الأراضي من أضرار جرف التربة الزراعية التي تحدث بشكل مستمر بسبب السيول.



