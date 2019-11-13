صحيفة الأيام

مزارعون يطالبون بتوفير مصدات لحماية أراضيهم من السيول

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 12 دقيقة
0 أقل من دقيقة

العند «الأيام» خاص

ناشد مزارعون، في منطقة مثلث العند سيلة بلة، الجهات المختصة في مكتب وزارة الزراعة بلحج والمنظمات الدولية والمحلية توفير “مصدات” لحماية أراضيهم الزراعية التي تتضرر باستمرار بسبب تدفق السيول.

وقال المزارعون، في مناشدة عبر «الأيام»، إن أكثر من 20 فدانا من أراضيهم الزراعية تعرضت لأضرار وجرف للتربة، بسبب تدفقات السيول وأدت إلى خسائر مادية كبيرة في المحاصيل.

وقال الشيخ أحمد علي صالح التوم “إن خسائر المواطنين كبيرة نتيجة لتدفق السيول الكبيرة، وإن الجهات المختصة لم تقم بواجبها في النزول لتقييم الأضرار أو مساعدة المزارعين في محنتهم”.

وطالب التوم مكتب الزارعة والمنظمات المختصة بتوفير مصدات أو دفاعات خاصة لحماية الأراضي من أضرار جرف التربة الزراعية التي تحدث بشكل مستمر بسبب السيول.

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

مقالات ذات صلة

Photo of صندوق إعمار أبين لا يعمل

صندوق إعمار أبين لا يعمل

منذ 30 دقيقة
Photo of اجتماع بسيئون لتعميد المخططات السكنية والحفاظ عليها من التجاوزات

اجتماع بسيئون لتعميد المخططات السكنية والحفاظ عليها من التجاوزات

منذ 47 دقيقة
Photo of تحذيرات من الاصطياد الجائر للأسماك بشبوة

تحذيرات من الاصطياد الجائر للأسماك بشبوة

منذ ساعة واحدة
Photo of المسرحون بأبين يذوقون الأمرين منذ حرب صيف 94

المسرحون بأبين يذوقون الأمرين منذ حرب صيف 94

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق