مزارع " خليفة الانسانية " توزع محصولها من الخضروات والفواكة على الأسواق



عدن تايم – خاص :

بدأت المزارع التابعة لمؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الإنسانية اليوم الأربعاء، في توزيع محصولها من الخضروات والفواكه على الأسواق لتغطية احتياجات مواطني سقطرى.

وأرسلت المزارع، الدفعة الأولى من محصولها الذي يضم 35 نوعاً من مختلف أصناف الخضار والفواكه إلى أسواق المحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين منها، بعد استكمال عملية الحصاد التي جرت يومي الإثنين والثلاثاء.

وأقبل المواطنون بشكل كبير على شراء الكمية المطروحة بالأسواق، والتي تساهم في إنهاء أزمة انعدام الخضروات والفواكه وتوقف الواردات للمحافظة جراء التداعيات والاحترازات المتخذة لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

بدورهم عبر المواطنون عن سعادتهم بما قدمته لهم مزارع المؤسسة من خضروات وفواكه، تلبيةً لاحتياجاتهم وبأسعار مناسبة تراعي وضعهم المعيشي.