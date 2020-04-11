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مزارع : سعر القمح التركيزي لبى رغبات المزارعين وأبعد الطفيلين

11 أبريل، 2020
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مزارع : سعر القمح التركيزي لبى رغبات المزارعين وأبعد الطفيلين

السودان اليوم :

أرجع المزارع كمال حريز بمكتب الكمر بالقسم الوسط بمشروع الجزيرة بطء حصاد القمح للإنتاجية العاليه وبداية الحصاد في وقت واحد في كل اقسام المشروع ،ودعا حريز في تصريح لسونا لضرورة زيادة الإهتمام بتوفير الخيش والجازولين ومتابعة والحاصدات وتوزيعها مكان الحوجه لان القمح وصل حد الخطورة في فاقد الحصاد بالأخص الصنف إمام، مشددا على ضرورة توفير الحمايه اللازمة للغيط بصورة مستديمة ليل نهار لأن المساحات التي لم تحصد عرضه للحيوان والحريق. مؤكدا أن السعر التركيزي لبي رغبات المزارعين وأبعد الطفيلين من شراء القمح وأصبح كل المنتج يسلم للبنك الزراعي كمخزون ، مشيرا لأهمية توفير السيوله وصرف الأرباح اول بأول ومنع دخول وسيط للشراء من المزارع المحتاج وتوفير كل أرباح التقاوي. وبحسب سونا، عبر عن ترحيب المزارعين بزيارة رئيس مجلس الوزراء لأي بقعه في الجزيرة والمناقل للوقوف على وفرة الإنتاج الذي لم يسبق له مثيل من قبل ،واضاف نرجو منه التوجيه لزيادة حالة الطوارئ لتأمين كل متطلبات الحصاد والجلوس مع كافة المزارعين لتحديد مصيرهم بالكيفيه التي يرونها لتطوير العملية الانتاجية بعد حل مجلس تنظيم مهن الإنتاج ..







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