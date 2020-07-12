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مسؤولون في حضرموت يعلنون تعليق أعمالهم احتجاجاً على تهميش المحافظة

12 يوليو، 2020
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أعلن الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي، يوم السبت، تعليق عمله في منصبه كوكيل أول للمحافظة بعد ساعات من لقاء عقد لمؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.

وقال بن حبريش في بيان بصفحته الرسمية على فيسبوك إن قراره جاء “استجابة لنداء الواجب ووفاء لحضرموت ، وتنفيذًا لمخرجات اللقاء اليوم” .

وأقر المجتمعون في اللقاء تعليق أعمالهم الرسمية من قيادة السلطة المحلية بكافة مؤسساتها ودوائرها غير الخدماتية والعسكرية والأمنية، نتيجة لماقال إنه تهيش متعمد لحضرموت.

وهدد البيان بموقف أكثر حسماً إذا لم يلمس تجاوبًا سريعًا وعاجلًا من الجهات ذات العلاقة.

ودعا البيان كل الحضارم في الداخل والخارج وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومتقلدي مناصب الدولة القيادية إلى إعلان موقف رسمي في الإتجاه نفسه.

يذكر أن مؤتمر حضرموت الجامع ومكونات أخرى عبرت في بيانات سابقة عن استيائها من ما قالت إنه تهميش لدور حضرموت في مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالرياض .

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