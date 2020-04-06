مسؤولون في عدم يبحثون سبل توفير المخزون الغذائي والسلع الاساسية

أكد الدكتور عبدالسلام حُميد المستشار الاقتصادي لرئيس المجلس الانتقالي على اهمية تكثيف الجهود من قبل الجميع وبما من شانه تجاوز جائحة كورونا واثارها بسلام ، لافتا الى ان الجميع اليوم على متن سفينة واحدة ولابد على الجميع التعاون والتكاثف من أجل حلحلة الامور وتذليل اي صعوبات اوعراقيل قد تواجه التجار وذلك حتى يتسنى لهم العمل بوثيرة عالية لتوفير كافة السلع الخمس الاساسية للمواطنين .

جاء ذلك في سياق الاجتماع الطارئ والاستثنائي الذي كان قد دعى لعقده نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن الشيخ ابوبكر باعبيد ، وهو الاجتماع الذي كان قد جاء لمناقشة ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجه الجمهورية اليمنية بشكل عام والعاصمة المؤقتة عدن بشكل خاص جراء جائحة فايروس كورونا .

من جهته وخلال وقائع الاجتماع أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة الاستاذ علي عاطف ، إلى أن الدولة سوف تقدم كافة التسهيلات من أجل ضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع والمواد الغذائية ، مؤكداً من جانب اخر على اهمية تعاون جميع الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل أن تجنيب البلد أي كوارث في المستقبل ، داعيا بالمقابل جميع الأطراف إلى العمل كفريق واحد ومضاعفة الجهود لتسهيل عملية مرور المواد الغذائية إلى عموم المحافظات مع التزام جميع التجار بتوفير الاحتياطي الغذائي للعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص وبقية المحافظات على وجه العموم .

وفي ختام الاجتماع شدد الشيخ ابوبكر باعبيد من جانبه على أهمية الوقوف بجدية على ماتم الخروج بها من توصيات الاجتماع من قبل جميع الأطراف وعدم التسويف او المماطلة في تنفيذ اي نقطة من المخرجات التي اعتبرها الطوق الوحيد للخروج بسلام من هذه الازمة .

يذكر بان الاجتماع كان قد خرج بعدد من القرارات والتوصيات الهامة والتي من شأنها دعم البلاد بمخزون احتياطي يطمئن المواطن والمستهلك خلال الفترة القادمة خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل .

حضر وقائع الاجتماع كل من مدير مكتب الصناعة بعدن الاخ محمد عبادي، والدكتور عبدالقوي محمد صالح رئيس الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي ، وراشد حازب مدير عام مكتب نائب وزير الصناعة والتجارة ، وفضل صويلح مدير عام حماية الأسواق والمستهلك ، وعبدالسلام منصور مدير عام عمليات ديوان الوزارة ، وصادق عبدالرحيم مدير عام مكاتب المحافظات وعدد من كبار التجار والمستثمرين للخمس السلع الأساسية.