مسؤول أممي: سبتمبرالماضي من أكثر الأشهر دموية في اليمن.. حصيلة بالضحايا

قال مسؤول أممي مساء أمس الجمعة، إن شهر سبتمبر الماضي كان واحدا من أكثر الشهور دموية على الإطلاق في اليمن.

وذكر ينس لايرك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في مؤتمر صحفي، إنه وفقا للتقارير، فإن عدد القتلى والجرحى نتيجة للصراع في شهر سبتمبر الماضي وحده بلغ 388 شخصا.

وأفاد أن “اليمن تأثر بكل مشكلة إنسانية محتملة، بما في ذلك النزوح والهجمات وتدمير البنى التحتية وفقا لوكالة انباء “شينخوا” الصينية.

ولدى إشارته إلى أن اليمن أصبح أسوأ أزمة إنسانية في العالم، قال المسؤول الأممي إن قرابة 80 في المائة من سكان البلد بحاجة إلى مساعدة إنسانية.