مسؤول بالجوازات السعودية يرد على استسفار ”اليمنيين” بشأن تمكينهم من العودة الى اليمن

اوضح مسؤول بالجوازات السعودية ان المقيمين اليمنيين بالمملكة لم يتم حتى الان اضافتهم للدول لمشمولة من الاستفادة من مبادرة “عودة” والتي تمكن المقيمين من تقديم طلب العودة الى بلدانهم .

جاء ذلك من خلال رد العميد خالد الصيخان مساعد مدير الجوازات للشؤون التقنية , عبر حسابه في تويتر على استسفارات من اليمنيين بشأن تمكنهم من العودة اليمن ضمن المبادرة , حيث قال ان اليمن ليست من الدول المشمولة , وان فتح المنافذ يشمل المنافذ الجوية فقط ولبعض الدول التي وافقت على استقبال مواطنيها .

وكانت قد أعلنت المديرية العامة للجوازات إطلاق مبادرة عودة لتمكين من يرغب من المقيمين الموجودين داخل المملكة، حاملي تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي والزيارة بكافة أنواعها، والسياحة، من تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة أبشر.

وقالت “الجوازات” إن الدول المستفيدة حالياً من مبادرة “عودة” هي مصر، والفلبين، واندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وأفغانستان وأشارت إلى أن الخدمة متاحة عبر موقع منصة “أبشر” فقط وغير متاحة في التطبيق.

وأبانت إنه يشترط أن يكون لدى صاحب الطلب بصمة في النظام، وتأشيرة سارية المفعول، وليس عليه أي ملاحظة أمنية، مع وجود جواز سفر ساري المفعول.