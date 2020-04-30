المشهد اليمني

مسؤول بالصحة يكشف عن وفاة شخص قبل 15 يوم بفيروس كورونا في عدن

30 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

كشف مدير ادارة الترصد الوبائي ومجابهة الاوبئة في وزارة الصحة اليمنية، الدكتور أدهم عوض، معلومات جديدة عن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدن، وأكد وجود حالة إصابة توفت قبل نصف شهر.

وقال في حديث تلفزيوني : “هناك حالة وفاة جراء فيروس كورونا بعدن، وهي حالة وافدة من الخارج”.

وأكد : “أول حالة مصابة بكورونا توفيت منذ 15 يوم ونجري تحقيق حول دخولها البلاد”.

وعن حالات الإصابة المعلن عنها اليوم في عدن، قال، مدير إدارة الترصد الوبائي بوزارة الصحة، أن : “أحد المصابين بفيروس كورونا طبيب حالته حرجة”.

وفيما يخص الاحترازات قال مدير الترصد الوبائي أن: الحجر المنزلي أفضل طريقة لمواجهة كورونا ولازلنا نحتاج الدعم”.

واليوم الأربعاء أعلنت اللجنة الوطنية العلياء لمواجهة وباء كورونا في اليمن عن ‏تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس ‎كورونا في العاصمة المؤقتة ‎عدن، وهو ما أكده وزير الصحة اليمني.

وعلى خلفية هذا الإعلان أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إجراءات عديدة أبرزها حظر التجوال الشامل لمدة 24ساعة في عدن منذ منتصف ليل اليوم الأربعاء ولمدة ثلاث أيام، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ إلى العاصمة عدن، وكذلك إغلاق أسواق القات والمولات والمحلات التجارية

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