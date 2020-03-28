مسؤول حكومي يكشف عدد المصابين اليمنيين بفيروس ”كورونا” وأماكن تواجدهم .. (تفاصيل)

أكد “محمد العديل”، نائب وزير شؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إن عدد المصابين اليمنيين بفيروس كورونا في الخارج، لا يتجاوز عشرة أشخاص.

وقال “العديل” في منشور بصحفته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: مسؤوليتنا وواجبنا تجاه المغتربين اليمنيين، يحتمان علينا متابعة أوضاعهم الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا “.

وأفاد أنه من خلال متابعة ملحقيات شؤون المغتربين والجاليات اليمنية_ بشكل يومي_ نعرف عدد المصابين جيدا في مصر والإمارات والسعودية وتركيا والهند، ويتم التواصل بهم والاطمئنان عليهم من خلال ملحقي شؤون المغتربين والجاليات”.

وأضاف أن رقم إصابات اليمنيين بالفيروس لا تتجاوز العشرة حتى اليوم السبت، وجميعهم في طريقهم إلى الشفاء بإذن الله تعالى”.

ولم تعلن السلطات اليمنية تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد التي اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء المتفشي عالميا.