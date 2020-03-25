مسؤول حكومي يكشف عن ترتيبات عسكرية وخطة جاهزة لبدء عملية تحرير هذه المحافظة من الحوثيين

كشف مسوؤل حكومي رفيع، عن ترتيبات عسكرية تجريها وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية، لبدء عملية عسكرية جديدة لتحرير محافظة إب (وسط اليمن) من مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقال محافظ إب – عبد الوهاب الوائلي – لـ صحيفة “٢٦ سبتمبر” التابعة للجيش الوطني، إن هناك خطة جاهزة لتحرير المحافظة من الحوثيين، مشيرا بأنهم ينتظرون إشارة الانطلاق من قبل القيادة السياسية والعسكرية.

وأكد الوائلي، أن خطة تحرير إب تم الإعداد لها بشكل مكثف ومدروس بعناية وهي جاهزة تماما، مضيفا: ” الاعتبارات العليا لقيادتنا السياسية والعسكرية ومعهم قيادة التحالف العربي لها مبررات وأولويات تجعلنا نقف بصبر وأيدينا على الزناد وننتظر إشارة الإنطلاق للبدء بعملية التحرير”.

وأشار إلى أن عملية الترتيب والإعداد لتحرير محافظة إب قائمة على الدوام، وتعمل السلطة المحلية مع كل الشرفاء من أبناء المحافظة في عملية الإعداد والتدريب والتحشيد لساعة الصفر التي سيتلقونها من الرئيس عبدربه منصور هادي.

وعن أهمية تحرير المحافظة من الحوثيين قال الوائلي؛ إب تعتبر إحدى أهم المحافظات اليمنية، إذ تمثل جسر عبور حيوي بين الشمال والجنوب وتعد منطقة القلب للجمهورية اليمنية وحدودها من الأربع الجهات أربع محافظات حيوية ومهمة، كما تحد كذلك ثلاثة أقاليم: وهي إقليم آزال وتهامة وعدن، وبعد هذه الإطلالة البسيطة يمكن لنا جميعاً أن نعرف مدى أهمية محافظة إب وأهمية تحريرها.

وأوضح المحافظ الوائلي، أن تحرير إب يعني قطع شريان المليشيا الحوثية وتسريع عملية التحرير للعاصمة صنعاء من جماعة الحوثي الإنقلابية.