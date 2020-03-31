مسؤول عسكري في محور الجوف : ليس من شأنكم اتهام ”رداد الهاشمي” بالفشل

طالب ‏الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكريه السادسة، ربيع القرشي، بوقف الاتهامات لقادات الجيش ووصفها بالخيانة، معتبراً أن هذا ليس شأن أحد.

وقال القرشي، في تغريدة على تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: “أصحاب التهم والخيانات يجب أن تتوقف ألسنتكم عن النهش في اعراض الآخرين وتوزيع الشكوك وبث السموووم وأنتم لا تعلمون من الأمر شيئاً”.

وأضاف القرشي، أن “الذين يرمون باللوم والفشل على رداد الهاشمي، أو غيره من القيادات العسكرية، فهذا ليس شأنكم”.

وأشار القرشي، إلى أن “رداد” لن يأخذ الا نصيبه سوى من النصر أو الهزيمة #الى هنا ويكفي.

وكانت اتهامات كثيرة وجهت لـ رداد الهاشمي، بالتواطؤ مع الحوثيين وتسليم معسكر “اللبنات” في الجوف، قبل أن يتم الإعلان عن استعادته من قوات الجيش والمقاومة.

وتردد الكثير من الأحاديث في الفترة الماضي، حول فشل “رداد الهاشمي” في قيادات المعارك، والتسبب بهزائم كبيرة للجيش وما حدث في كتاف، والحزم، من اتهامات له بسبب الخسارة، كفيل بأن يوقف عن إدارة المعارك.