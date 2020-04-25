المشهد اليمني

مسؤول في الشرعية: من يصدق الحوثي كمن يحفر قبره بيديه

25 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

اعتبر مسؤول في الشرعية، أن من يصدق الحوثي كمن يحفر قبره بيده.

وقال وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب، في تغريدة على تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: أن الحوثية ظلت تتواصل مع صالح من ٢٠١١م، وكانت تقسم يمين انه ليس عدوها، وأنها على استعداد أن تدافع عنه.

وأضاف غلاب، عند سيطرتها على صنعاء أقسمت قياداتها يمين مغلظة انها لن تستهدفه، وستحمي كل مصالحه ومصالح عائلته، وبالاخير قتلته، وصادرت كل ما يملك، وطاردت عائلته.

واختتم غلاب تغريدته بالقول: “من يصدق الحوثيه كمن يحفر قبره بيديه”

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