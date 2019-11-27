مسؤول في وزارة الداخلية يحدد موعد صرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهري سبتمبر وأكتوبر

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن يوم الأثنين القادم هو موعد صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لشهري سبتمبر وأكتوبر .

وبحسب المصدر فإن الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية أنجزت كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بعملية صرف مرتبات منتسبي الوزارة , مشيرا الی أن عملية صرف مرتبات لشهري سبتمبر و أكتوبر 2019م ستبدأ يوم الأثنين , في كل الأجهزة والوحدات والمصالح الأمنية في عموم المحافظات المحررة.

وأوضح المصدر بإن عمليات صرف مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر لكافة منتسبي الوزارة ستكون عبر كتاب المرتبات بالوحدات كلا في وحدته عدا قوة ديوان الوزارة عبر مصرف الكريمي .