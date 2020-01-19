عدن تايم

مسؤول نقابي يكشف ممارسات تعسفية بحق المعلم الجنوبي

20 يناير، 2020
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كشف نائب رئيس نقابة المعلمين الجنوبين قائد الجعدي بتصريح خاص لـ”عدن تايم” عن جملة من الممارسات التعسفية التي مازالت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم تمارسها ضد المعلم الجنوبي.

وقال الجعدي: ان المعلمين من ابناء المحافظات الجنوبية المنقولين من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية مضى عليهم اكثر من خمسة وعشرين عام وهم يناضلون بسبيل تسوية رواتبهم وعلاوتهم ولكن دون جدوى.

وأضاف الجعدي: ان كثير من المعلمين الجنوبين تفاجؤوا مؤخرا بوزارة التربية تطالبهم بالعودة إلى مارب البيضاء من اجل الحصول على رواتبهم برغم من كونهم جنوبين ويستقرون في المحافظات الجنوبية .

واوضح الجعدي ان من الغريب ان تمارس وزارة التربية والتعليم بالحكومة اليمنية ذلك التعسف بحق المعلم الجنوبي في الوقت الذي نجدها تبدي كثير من التسهيلات للمعلمين من ابناء المحافظات الشمالية النازحين بالمحافظات الجنوبية حيث تم تسليم جميع المعلمين من ابناء المحافظات الشمالية مستحقاتهم المالية في عدن بينما المعلمين من أبناء المحافظات الجنوبية يحرمون مستحقاتهم.

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