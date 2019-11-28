مسؤول نمساوي يعبر عن قلقه من استمرار أزمة خزان صافر

أكد مدير دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية النمساوية توماس نادر، دعم بلاده لكل خطوات تحقيق السلام في اليمن.

وعبر المسؤول النمساوي عن قلق بلاده من استمرار عدم السماح لفريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الخزان النفطي “صافر” قرب الحديدة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أكتوبر الماضي، أن الحوثيين منعوا فريقاً أممياً من فحص الناقلة “صافر” التي ترسو منذ 2015 بلا صيانة، وتشكل تهديداً خطيراً للبيئة على الرغم من مشاورات جرت مع المليشيات حولها.