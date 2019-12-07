المشهد اليمني

مسؤول يدعو لإنهاء العلاقة مع من يردد صفات ”العفشنة والأخونة”

7 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

دعا مسؤول إلى مقاطعة كل من يردد الحديث عن (العفشنة والأخونة) وتوحيد الصف بين المؤتمر والاصلاح.

وقال الكاتب والمسؤول محمد جميح أنه يجب على المؤتمر والاصلاح توحيد الصف.

وأضاف جميح في تغريدة له:غالبية جماهير المؤتمر والإصلاح مع توحيد_الصف_الجمهوري الدعوات المنطلقة صادقة ومخلصة.

ودعا جميح المؤتمر والاصلاح الى عدم الالتفات لمن يتهمهم بالعفشنة و الاخونة .

واختمم:نعم، يجب أن تكون هناك أسس لتحقيق وحدة الصف، لكن وضع الشروط للتوحد يكشف نية لإفشال الجهود.

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