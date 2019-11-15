مسؤول يمني: الحكومة ستعود إلى عدن اليوم أو غداً السبت

قال مسؤول يمني، إن مجلس الوزراء قرر عقب اجتماعه أمس في العاصمة السعودية الرياض، العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم (الجمعة)، أو غداً السبت، بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن.

وأضاف المسؤول الذي لم تُسميه “الشرق الأوسط” “تم اتخاذ قرار العودة خلال اليومين المقبلين؛ ربما الجمعة أو السبت على أبعد تقدير”.

وأشار المسؤول إلى أن العودة ستتم بعد الإنتهاء من إجراء التنسيق مع السعودية.

وأوضح المصدر، أن التأخير ناتج عن إجراء الترتيبات اللوجيستية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وفريقه سيعودون قريباً وفقاً لـ(اتفاق الرياض).

وبحسب المصدر، فإن عودة رئيس الوزراء وفريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين المقبلين لمباشرة مهام أعمالهم وتطبيع الأوضاع، مرجعة التأخير في العودة إلى إجراء بعض الترتيبات اللوجيستية والأمنية.