مسئول حكومي يكشف لعدن الغد اسباب انهيار الشارع الرئيسي بالمعلا

الشارع الرئيسي بمدينةالمعلا ينهار فجأةانهار الشارع العام بمديرية المعلا بصورة مفاجئة مساءيوم أمس.

ولأول مرةفي تاريخ مدينةالمعلا. المعلا تحدث فجوة ضخمة بالشارع الرئيسي وتحديداً أمام ديوان المحافظة،حيث ظهرت فجوة كبيرة فيه، فيما يُعتقد أنه بسبب سوء أعمال سفلتة.وقام مواطنون بوضع أحجار لمنع المرور بالمكان.وفي اتصال هاتفي لـ” عدن الغد” بمدير مكتب الأشغال العامة المهندس وليد الصراري،أفاد بأن (سبب هبوط الاسفلت هو انكسار بيب المياه الذي سبّب انهياراً وانجراف التربة،الأمر الذي ادى لهبوط الطبقة الاسفلتية)!!وأرسل للصحيفة الصور المرفقة كدليل على ما حدث للشارع.