صحيفة الأيام

مسابقة لمقررات محو الأمية بالقطن

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 53 دقيقة
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القطن «الأيام» خاص

نظم يوم أمس، بمركز محو الأمية بمنطقة العقاد التابعة لمدينة القطن، مسابقة مناهجية (كل المواد المقررة)؛ وذلك لقياس مدى تحصيل المتعلمات بمركز محو الأمية.

وفي المسابقة، استهلت معلمة محو الأمية بالمديرية، أ. حداد عوض الحمد، كلمة ترحيبية بالمتسابقات أعقبتها بالقول: “إن حضور المسابقة يعد نشاط ثقافي وترفيهي هام ويشجع الدارسات”.

وأضافت لـ “الأيام”: “إن المسابقة ترجمة ووقوف لمعرفة تحصيل الدارسات في الفصل، ناهيك عن خلق جو تنافسي علمي”. شاكرة كل من دعم المسابقة بجوائز تشجيعية.

يذكر أن المسابقة المناهجية بين الدارسات قد شملت جميع مواد المنهج المقرر لمحو الأمية، كما شهدت تنافساً بين الدارسات.

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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