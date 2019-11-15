المشهد العربي

مساجد ومساكن تحت ألة القصف الحوثي في التحيتا (فيديو)

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 6 دقائق
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قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، مساجد ومنازل المواطنين في الأحياء السكنية، بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وقالت مصادر إن المليشيات شنت خلال الأيام الأخيرة، عمليات قصف عنيفة على منازل المواطنين والمساجد في المدينة، حيث ألحقت بها أضرارا بالغة.

وكشفت عن تعرض مسجد أسماء بنت أبي بكر، إلى أضرار كبيرة، بعد قصف مليشيا الحوثي المتكرر.

وسقط مئات الشهداء والجرحى، ضحايا لقصف مليشيا الحوثي الإرهابية، المتعمد للأحياء السكنية المكتظة بالسكان رغم الهدنة الأممية.

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المشهد العربي

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