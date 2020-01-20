مساعدات إماراتية للمحتاجين في حضرموت

المكلا(المندب نيوز) خاص

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، إيصال المساعدات الغذائية إلى الأسر المحتاجة في المناطق النائية والمحرومة بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن الخطط الإغاثية، التي تبنتها الإمارات للعام 2020، من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة باليمن الشقيق، وسيرت الهيئة قافلة إغاثية تحمل المئات من السلات الغذائية المتكاملة صوب مناطق مديرية الريدة وقصيعر، استهدفت الأسر الفقيرة والمحتاجة من ذوي الدخل المحدود في تلك المناطق النائية والمحرومة.

وخلال توزيع المساعدات الغذائية، أعرب صالح العمقي، مدير عام مديرية الريدة وقصيعر، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها لوقفتهم الأخوية، إلى جانب أهالي محافظة حضرموت، موضحاً أن استمرار البرامج الإغاثية تسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر، التي تمر بظروف معيشية صعبة جراء الأزمة الراهنة التي تعيشها البلد، وأشار العمقي إلى أن الهلال الإماراتي دائماً سباق في إيصال المساعدات الإغاثية إلى مناطقهم النائية، وتلمس احتياجات الأهالي، المساعدات الغذائية للمحتاجين والفقراء.

من جانبهم، عبّر الأهالي عن سعادتهم بوصول الحملة الإغاثية إلى مناطقهم النائية والبعيدة مع بداية العام الجديد، مشيراً إلى أن وصول المساعدات لهم تخفف من الأعباء المعيشية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، مجددين شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، على ما تقدمه من مساعدات إنسانية وإغاثية، وتلمس احتياجاتهم الضرورية.