مساعدات رمضانية اماراتية تصل مناطق جديدة في #سقطرى



عدن تايم – خاص :



وصلت المساعدات الرمضانية التي تقدمها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، إلى قرى قاضب ونوجهر وحيبق في محافظة أرخبيل سقطرى.

وتهدف المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى التخفيف من معاناة الأهالي وتحسين ظروفهم المعيشية خلال شهر رمضان المبارك.

بدورهم عبر أهالي تلك القرى، عن شكرهم وامتنانهم للدور الإنساني الذي لعبته مؤسسة خليفة الإنسانية، وحرصها على رسم البهجة على وجوه أهالي سقطرى.