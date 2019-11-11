الخبر اليمني

مسام تنتزع اكثر من 1500 لغم حوثي خلال اسبوع

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 8 دقائق
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مسام تنتزع اكثر من 1500 لغم حوثي خلال اسبوع

│الخبر | متابعات

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام”، الأحد، نزع 1528 لغماً خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال مدير عام مشروع “مسام” أسامة القصيبي إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 1528 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأوضح القصيبي في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي أن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 1061 ذخيرة غير منفجرة و20 عبوة ناسفة، و438 لغما مضادا للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الألغام التي نزعها المشروع منذ بدء عمله العام الماضي وحتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى 103.737 لغماً.
وتتهم الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب مطلع العام 2015، في نسبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

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