"مسام" يؤمن 10 مناطق بالساحل الغربي من ألغام الحوثي

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) تأمينه أكثر من عشر مناطق ملغمة في مديريات المخا وموزع والوزاعية في ساحل تعز بعد نزعه أكثر من 10 آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من مخلفات ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.

وذكر المشروع، في بيان، أن فريقه تمكن من إعادة السكان المحليين إلى مناطقهم، منطقة جبل النار التابعة لمديرية المخا، غربي اليمن، بعد أن تم تأمين مزارعهم ومساكنهم وممرات طرقهم ومدارسهم من آلاف الألغام والعبوات الناسفة.