عدن 24

“مسام” يؤمن 10 مناطق بالساحل الغربي من ألغام المليشيا الانقلابية

18 يناير، 2020
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علن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” عن تأمينه أكثر من عشر مناطق ملغومة في مديريات المخا وموزع والوازعية في ساحل تعز، بعد نزعه أكثر من 10 آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية.
وذكر المشروع، في بيان له أن فريقه تمكن من إعادة السكان المحليين إلى مناطقهم في جبل النار التابعة لمديرية المخا، بعد تأمين مزارعهم ومساكنهم وممرات طرقهم ومدارسهم من آلاف الألغام والعبوات الناسفة، ويعمل الفريق حاليًا على تطهير حقل ألغام تتجاوز مساحته 17 ألف متر مربع، وتمكن الفريق من تأمين 70% من المساحة الإجمالية للحقل.

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