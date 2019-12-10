“مسام” يعلن عن نزع أكثر من 9 آلاف لغم

«الأيام» غرفة الأخبار

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام”، أمس، عن نزع أكثر من تسعة آلاف لغم وعبوة متفجرة زرعتها جماعة الحوثي في عدة مناطق كانت تسيطر عليها في اليمن.

وأوضح مدير عام مشروع “مسام”، أسامة القصيبي، في تصريحات نشرها على الإنترنت، أن عدداً ما تم نزعه من ألغام ومتفجرات خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي بلغ تسعة آلاف ومائة وخمسة وثمانين لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

وأضاف القصيبي أن فرق المشروع الهندسية تمكنت منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 وحتى يوم 28 نوفمبر 2019 من نزع مائة وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعين لغما، وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.

وبلغ عدد ضحايا الألغام في اليمن التي زرعتها جماعة الحوثي في محافظة الحديدة وتعز وعدن والضالع وشبوة ولحج ومأرب وصنعاء والبيضاء 1430 ضحية، وتأتي تعز الأولى في عدد المصابين بأربعمائة وسبع عشرة ضحية، تليها مأرب بمائة وستة وثلاثين، لحج خمسة وثمانين، والجوف خمسة وثمانين، والبيضاء سبعين، وعدن إحدى وستين، وشبوة إحدى وخمسين، والضالع ستة وثلاثين، وصنعاء ستة وثلاثين، وأبين بستة وعشرين، حسب إحصائية سابقة لتحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.



