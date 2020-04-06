"مسام" ينتزع أكثر من ألفي لغم في اليمن خلال أسبوع

انتزع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” 2,383 لُغماً خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل الجاري، زرعتها ميليشيا الحوثي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن الألغام تشمل 3 ألغام مضادة للأفراد، و 470 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,908 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وأشارت إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 158,404 ألغام، زرعتها ميليشيا الحوثي “في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة”.

وقالت الوكالة إن الألغام التي زرعها الحوثيون “راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء”.