صحيفة الأيام

“مسام” ينتزع 1,286 لغمًا في اليمن خلال شهر يناير

22 يناير، 2020
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الرياض «الأيام» واس

تمكن مشروع “مسام” لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2020م، من انتزاع 11 لغمًا مضادة للأفراد و354 لغمًا مضادًا للدبابات و13 عبوة ناسفة و908 ذخائر غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,286 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124,286 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” في اليمن يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.​

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