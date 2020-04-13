4 مايو

مسام ينتزع 1400 لغم وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من ابريل الجاري

13 أبريل، 2020
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الإثنين – 13 أبريل 2020 – الساعة 05:20 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” من انتزاع 1,401 لغمًا منها 28 لغمًا مضادة للأفراد، و259 لغمًا مضادة للدبابات و1,107 ذخائر غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة خلال الأسبوع الثاني من إبريل 2020م.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 160 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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ابريل الأسبوع الثاني الجاري خلال لغم مسام من ناسفة وعبوة ينتزع

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