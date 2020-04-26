مسام ينتزع 671 لغماً حوثياً في أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام، مسام، اليوم الأحد، عن تمكنه من نزع 671 لغما حوثيا وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل.

وأوضح في بيان، أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل671 لغما وذخيرة غير منفجرة.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع السعودي نزعت خلال الأسبوع الماضي 435 ذخيرة غير منفجرة و16 عبوات ناسفة.

وأضاف البيان، أن الفرق نزعت منذ 28 مارس الماضي وحتى 23 أبريل الجاري 5888 لغما وذخيرة غير منفجرة.