المشهد العربي

مستأجرو محال الأسماك في جعار يطالبون بتعويضات عن إغلاقها

13 يوليو، 2020
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أبين – المشهد العربي:

طالبت مجموعة من باعة الأسماك في مدينة جعار، السلطة المحلية بتعويضهم عن إغلاق محالهم التجارية المستأجرة لبيع الأسماك، أو السماح بفتحها.

واستهجنوا، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية، قرار إغلاق محالهم، داعين إلى إعادة فتح المحال المستأجرة بعقود تمتد إلى عامين مقبلين، إسوة بمناطق أخرى.

يذكر أن الجهات المعنية في جعار، أعادات تأهيل سوق السمك و الخضروات والفواكه، لاحتواء جميع الباعة المتجولين وأصحاب البسطات داخله.

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