مستجدو اللواء (12 صاعقة جنوبية) يستعرضون مهارات الرماية بالأسلحة الخفيفة في محور أبين

أبين “4 مايو” خاص:

دشن اللواء (12 صاعقة جنوبية) يوم الإثنين 6 إبريل / نيسان 2020م دورة (الرماية بالأسلحة الخفيفة) للجنود المستجدين في محور محافظة أبين بإشراف مباشر من قائد اللواء العميد علي عبد الله شائع.

وشهدت الدورة استعراض جنود اللواء مهارات (الرماية بالأسلحة الخفيفة)، حيث اتقن الجنود تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل جدارة.

وهدفت دورة (الرماية بالأسلحة الخفيفة) إلى صقل مهارات الجنود القتالية التي اكتسبوها في بداية الدورة.

وبحسب ركن التوجيه المعنوي باللواء (12 صاعقة جنوبية)، فإن تكرار مثل هذه التدريبات القتالية يعزز الجاهزية القتالية للمقاتلين، ويحثهم على الانضباط الدائم، ويرفع معنويات ابطال القوات الجنوبية المرابطين في الخطوط الامامية.