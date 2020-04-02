المشهد اليمني

مستشار الرئيس هادي يدعو ”غريفيث” إلى تقديم استقالته

2 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

دعا عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى تقديم استقالته والاعتراف بالفشل.

وأكد المخلافي إن على غريفيث أن يقدم استقالته إذا لم يستطع إقناع مليشيا الحوثي الإنقلابية بوقف إطلاق النار، والاستعداد لمواجهة جائحة كورونا التي تهدد العالم.

وكتب مستشار الرئيس هادي في تغريدة على حسابه بتويتر،: “بسبب كورونا وما تواجهه البشرية من جائحة، توقف إطلاق النار في كل البلدان التي تعيش حروبا”.

وقال المخلافي: “في اليمن وافقت الشرعية على وقف إطلاق النار؛ لكن الحوثي واصل المعارك والقتل في كل مكان”.

وأضاف: “عزيزي مارتن غريفيث، إن لم تستطع إقناع الحوثي بوقف إطلاق النار في هذه الظروف، فعليك أن تعترف بالفشل وتستقيل”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في وقت سابق، إلى وقف إطلاق النار في مختلف جبهات العالم، بينها اليمن والتفرغ لمواجهة كورونا كعدو عالمي مشترك.

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