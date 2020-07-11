مستشار بن زايد.. تركيا تسلح مليشيا في تعز بقيادة المخلافي

اتهم مسؤول اماراتي، اليوم الجمعة، تركيا بتسليح وتدريب مليشيات في اليمن، جنوب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مستشار ولي العهد الإماراتي عبدالخالق عبدالله، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “إن الميليشيات مكونة من 5000 جندي يمني تحت قيادة القيادي الاخواني حمود المخلافي”.

وهاجم عبدالله وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني، مشيرا الى انه “،اشتراكي سابق كاره للتحالف العربي وممول من قطر ويدير نشاطات تخريبية وعبثية في الجنوب العربي”.

ونشرت وسائل إعلام سعودية وإماراتية تقاريرا اتهمت فيها حزب التجمع اليمني للاصلاح بمحاولة استدعاء تدخل تركي في اليمن على غرار ليبيا.