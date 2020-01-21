المشهد اليمني

مستشار رئاسي : التاريخ والشعب اليمني لن يرحم هؤلاء …

21 يناير، 2020
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المشهد اليمني

أكد وزير الخارجية الاسبق ومستشار رئيس الجمهورية ان يمزق الدولة ونسيج المجتمع ومن يشرد اليمنيين ويدمر بنيانهم فلن يرحمه الشعب ولا التاريخ.
وقال عبدالملك المخلافي ان من يستحق التحية وهم الأكرم والأنبل والأشرف منا جميعا هم الشهداء ومن يقاتلون من اجل الوطن والدولة والهوية الوطنية الجامعة وسيادة القانون، وهم الذين سيصنعون بتضحياتهم السلام.
وأضاف : اما المليشيات ومن يمزق الدولة ونسيج المجتمع ومن يشرد اليمنيين ويدمر بنيانهم فلن يرحمهم الشعب ولا التاريخ .
ومنذ يومين تدور معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في جبهة نهم شمال شرق صنعاء ، تمكنت خلالها قوات الجيش من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيا كما كبدها خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

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