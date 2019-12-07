مستشار رئاسي يدعو الى تحالف أحزاب اليمن للحرب على الجنوب

لم يعد من تلامذة مدرسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الا واحدا ما زال يغرد خارج السرب ويستجر رفات الوحدة ونبش عظام الموتى أحياء واموات للحشد في مواجهة الجنوب.

ولم تكن تغريدة احمد عبيد بن دغر المستشار الرئاسي امس مصادفة بل تزامنا مع الحشد العسكري لقوى الغزو القادم من مأرب وشبوة الذي كسرته قوات الحزام الامني والمقاومة الجنوبية وما زالت تلقنهم دروسا وتلحق بهم الهزائم.

دعوة بن دغر الى تحالف وطني والتوحد وحشد الجماهير دعوة صريحة للحرب وتجديد تحالف حرب 1994 الذي اجتاح الجنوب واستباح فيه الارض والمقدرات.

ورصدت “عدن تايم” تغريدة بن دغر ويقول فيها : :أدعو لتحالف وطني يكون في أساسه حزبا المؤتمر والإصلاح،وكل أحزاب الجمهورية والوحدة والديموقراطية،وحدة رسمنا معالمها وخطوطها العريضة في مخرجات الحوار الوطني، فليس هناك تحالف حقيقي يقف في الفراغ،هذه قضايانا الكبرى الملحة اليوم، لنتوحد قبل فوات الأوان، ولنحشد الجماهير حول هذه الأهداف”.