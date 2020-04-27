ابابيل نت

مستشار رئيس الجمهورية يخرج عن صمته ورشة هجوما لاذعا على الانتقالي الجنوبي

28 أبريل، 2020
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هاجم وزير الخارجية السابق في الحكومة الشرعية, تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلانه الأخير المتمثل بالإدارة الذاتية.

واعتبر عبدالملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية ما أقدم عليه مايسمى بالمجلس الانتقالي مؤخرا تكرار للخطأ الذي أقدم عليه الحوثي.

وأكد المخلافي في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” أن الحل هو في قيام دولة يمنية اتحادية عادلة للجميع”.

وقال إن الحوثي أقدم على “انقلابه متجاهلا كل التحذيرات من أن القوة وحدها واتخاذ المظلومية ذريعة لن تغير من كونه يمثل أقلية ومليشيا مدعومة خارجيا، وانه يستطيع أن يصنع حربا ودمارا ،ولكنه لن يبني دولة ولن يقبل به الشعب اليمني ويكرر الانتقالي نفس الخطأ”.

وأضاف  أن إعلان ما يسمى المجلس الانتقالي من الإدارة الذاتية وسط كل المعطيات، أمر يدعو للسخرية أكثر مما يدعو للقلق، وما يدعو للقلق هو العجز المستمر في إجراء الإصلاحات اللازمة لتصحيح الاختلال المتعدد الجوانب في مسيرة استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي.

وتابع المخلافي” ‏الانتقالي هو تعبير انفعالي عن مشاريع صغيرة وقروية، وهو أداة تعطيل وليس أداة بناء، عطل الحياة والخدمات في عدن ،وصنع الفوضى معتقدا أن الاستقرار وتقديم الخدمات سيؤدي إلى ترسيخ الدولة والوحدة، وان التعطيل والفوضى سيؤدي إلى نجاح دعوته في الانفصال، وهذه العقلية هي التي تحكم تصرفاته”.

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