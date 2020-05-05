عدن 24

مستشار محافظ حضرموت: الانتقالي أشد حرصا على أمن واستقرار البلاد

5 مايو، 2020
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عدن24-خاص
وجه مستشار محافظ حضرموت العميد سليمان بن غانم خطابا الى الجهات التي تحاول زرع الفتنه بالجنوب خصوصا في عدن وحضرموت مؤكدا أن الانتقالي اشد حرصا على أمن واستقرار البلاد .
وقال بن غانم ، الى من لهم خصومه مع المجلس الانتقالي من يحاولوا الاصطياد في الماء العكر ومن يريدوا ان يلبسوا الانتقالي ثوب الفوضى وقطع الشوارع واحراق الكفرات واقلاق السكينه العامه والزج به في مواجهه مع السلطه المحليه.
واضاف، تاكدوا على الواقع بان الانتقالي ليس له علاقه بما حدث خلال اليومين الماضيين وانه اشد حرصا على امن واستقرار البلاد وانه لن يكون سببا باي حال من الاحوال في اي اعمال تخريبيه تضر بالامن ومصلحة المواطن بل ان السلطه في توافق تام مع ما يتبناه من مطالب محقه للمواطنين .
وتابع “لهذ نقول من العبث شيطنة الانتقالي يا هولاءوستكشف الايام من هي الجهه الحقيقيه التي تقف خلف ما حدث. امن واستقرار حضرموت خط احمر ومسؤلية الجميع.

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