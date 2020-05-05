4 مايو

مستشار محافظ حضرموت : الانتقالي اشد حرصا على استقرار البلاد

5 مايو، 2020
0

اخبار وتقارير

الثلاثاء – 05 مايو 2020 – الساعة 05:16 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

خاطب مستشار محافظ حضرموت العميد سليمان بن غانم الجهات التي تحاول زرع الفتنه بالجنوب خصوصا في عدن وحضرموت.
وقال بن غانم ؛ الى من لهم خصومه مع المجلس الانتقالي من يحاولوا الاصطياد في الماء العكر ومن يريدوا ان يلبسوا الانتقالي ثوب الفوضى وقطع الشوارع واحراق الكفرات واقلاق السكينه العامه والزج به في مواجهه مع السلطه المحليه.
واضاف تاكدوا على الواقع بان الانتقالي ليس له علاقه بما حدث خلال اليومين الماضيين وانه اشد حرصا على امن واستقرار البلاد وانه لن يكون سببا باي حال من الاحوال في اي اعمال تخريبيه تضر بالامن ومصلحة المواطن بل ان السلطه في توافق تام مع ما يتبناه من مطالب محقه للمواطنين .
وتابع “لهذ نقول من العبث شيطنة الانتقالي يا هولاءوستكشف الايام من هي الجهه الحقيقيه التي تقف خلف ما حدث. امن واستقرار حضرموت خط احمر ومسؤلية الجميع.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استقرار اشد الانتقالي البلاد حرصا حضرموت على محافظ مستشار

إقرا أيضا

Photo of نائب رئيس انتقالي العاصمة عدن يتفقد أعمال رفع مخلفات الأمطار بالمعلا وإصلاح أنبوب الصرف الصحي بخورمكسر

نائب رئيس انتقالي العاصمة عدن يتفقد أعمال رفع مخلفات الأمطار بالمعلا وإصلاح أنبوب الصرف الصحي بخورمكسر

5 مايو، 2020
Photo of رصد تحركات عسكرية حوثية الى جبهات شمال الضالع

رصد تحركات عسكرية حوثية الى جبهات شمال الضالع

5 مايو، 2020
Photo of وكيل محافظة لحج صالح صوملة يؤكد تأييده إعلان الانتقالي بـ"الإدارة الذاتية للجنوب"

وكيل محافظة لحج صالح صوملة يؤكد تأييده إعلان الانتقالي بـ"الإدارة الذاتية للجنوب"

5 مايو، 2020
Photo of إدارة البيئة تنفي وجود أي حالة تلوث بيئي في ساحل ابين

إدارة البيئة تنفي وجود أي حالة تلوث بيئي في ساحل ابين

5 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق