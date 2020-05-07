مستشار محافظ محافظة عدن لشؤون خدمات المديريات الأربع يزور مقر بعثة أطباء بلا حدود



زار مستشار محافظ محافظة عدن لشؤون خدمات المديريات الأربع (المنصوره _الشيخ عثمان _ دار سعد _البريقه) رمزي بجنف مكتب منظمة اطباء بلا حدود.



وكان في استقباله مدير المكتب (نائب رئيس البعثه في عدن)ديري دورند والاخ محمد عبد الرحيم منسق المشروع في المنظمه حيث استعرض مدير المنظمه بشرح مفصل وموجز عن الخدمات المقدمه في المستشفى للحالات المتواجده فيها من حوادث وجرحى حرب.



وكما بين مدير المكتب بأنه تم توفير خيمتين للعزل الصحي لأي حاله مشابهة أو مخالطة لفايروس كورونا كوفيد 19 حتى لا تختلط مع بقية الأمراض كما تم توفير ممرات آمنه لها.



وبين نائب رئيس البعثة الطرق الوقائيه للطاقم الطبي العامل في المستشفى والحالات المرضية وأنهم بصدد توقيع اتفاق مع وزارة الصحة لمتابعة سير عمل الحجر الصحي في مديرية البريقه وعمل اللازم في المركز.



وكما نوه بأنه خلال الأيام القادمه سوف تأتي بعثه طبية مكونة من 7 اشخاص كونهم متخصصين لمحاربة كوفيد 19.

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