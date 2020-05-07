عدن الغد

مستشار محافظ محافظة عدن لشؤون خدمات المديريات الأربع يزور مقر بعثة أطباء بلا حدود

7 مايو، 2020
0
مستشار محافظ محافظة عدن لشؤون خدمات المديريات الأربع يزور مقر بعثة أطباء بلا حدود

 
زار مستشار محافظ محافظة عدن لشؤون خدمات المديريات الأربع (المنصوره _الشيخ عثمان _ دار سعد _البريقه) رمزي بجنف مكتب منظمة اطباء بلا حدود.
 
وكان في استقباله مدير المكتب (نائب رئيس البعثه في عدن)ديري دورند والاخ محمد عبد الرحيم منسق المشروع في المنظمه حيث استعرض مدير المنظمه بشرح مفصل وموجز عن الخدمات المقدمه في المستشفى للحالات المتواجده فيها من حوادث وجرحى حرب.
 
وكما بين مدير المكتب بأنه تم توفير خيمتين للعزل الصحي لأي حاله مشابهة أو مخالطة لفايروس كورونا كوفيد 19 حتى لا تختلط مع بقية الأمراض كما تم توفير ممرات آمنه لها.
 
وبين نائب رئيس البعثة الطرق الوقائيه للطاقم الطبي العامل في المستشفى والحالات المرضية وأنهم بصدد توقيع اتفاق مع وزارة الصحة لمتابعة سير عمل الحجر الصحي في مديرية البريقه وعمل اللازم في المركز.
 
وكما نوه بأنه خلال الأيام القادمه سوف تأتي بعثه طبية مكونة من 7 اشخاص كونهم متخصصين لمحاربة كوفيد 19.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أطباء الأربع المديريات بعثة بلا حدود خدمات عدن لشؤون محافظ محافظة مستشار مقر يزور

إقرا أيضا

Photo of ملتقى هيا ياشباب يدشن حملة أعطي مما تملك لمن لا يملك بسوق الخضار والفواكة سيئون

ملتقى هيا ياشباب يدشن حملة أعطي مما تملك لمن لا يملك بسوق الخضار والفواكة سيئون

7 مايو، 2020
Photo of لجنة الطوارئ بتعز تعقد مؤتمراً صحفياً للوقوف على آخر مستجدات وباء كورونا وتعلن عن وفاة اول حالة بكورونا

لجنة الطوارئ بتعز تعقد مؤتمراً صحفياً للوقوف على آخر مستجدات وباء كورونا وتعلن عن وفاة اول حالة بكورونا

7 مايو، 2020
Photo of فريق الشباب بالقرن يقيم افطاره السنوي وامسية رمضانية بمدينة سيئون

فريق الشباب بالقرن يقيم افطاره السنوي وامسية رمضانية بمدينة سيئون

7 مايو، 2020
Photo of منطقة “خلة” بالضالع تسير وجبة إفطار للمقاومين في الجبهات

منطقة “خلة” بالضالع تسير وجبة إفطار للمقاومين في الجبهات

7 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق